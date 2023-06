Deze mannen legden explosie­ven in Arnhems winkelcen­trum: ‘Enorme impact op iedereen’

Wie zijn de twee mannen die in de nacht van woensdag op donderdag explosieven plaatsten bij twee horecazaken in winkelcentrum Elderhof in Arnhem-Zuid? Het is een vraag waar de politie snel antwoord op hoopt te krijgen; vrijdagmiddag zijn daarom beelden van de daders gedeeld.