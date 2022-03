Als je zo’n knetterende brommer hoort, denk je al snel: daar heb je die klerelijer weer

Om mij niet aan het geluid te gaan ergeren heb ik verzonnen dat Tineke erop zit. Ze is op weg naar de dierenkliniek in Huissen. Daar werkt ze als receptionist. De dierenkliniek is een maatschap en de leden van deze maatschap denken dat zij de baas zijn maar dat is niet zo. Tineke is de baas. Ze zegt vaak: ,,Dat moet dan maar even wachten.”