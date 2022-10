‘Als Zeeland een badkuip wordt, vlucht iedereen in het westen dan naar Arnhem en Nijmegen?’

Voor de tweede keer in twee weken tijd brand in Arnhemse flat, bewoners tijdelijk op straat

ARNHEM - In een appartementencomplex aan de Gelderse Rooslaan in de Arnhemse wijk Malburgen-West is zaterdagavond brand ontstaan in het trappenhuis. De brandweer kon de brand kort na middernacht blussen, niemand raakte gewond.

2 oktober