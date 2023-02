Alweer gaat een auto in vlammen op in de Orchislaan; politie vermoedt opzet

Tbs met voorwaar­den en cel voor Arnhemmer (35) voor schieten met pistool, bedreigin­gen en belediging

Een 35-jarige Arnhemmer is voor het schieten met een pistool bij een woning in Renkum, een reeks bedreigingen en een belediging veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij moet 260 dagen de cel in en krijgt tbs met voorwaarden. Ook legt de rechtbank in Zutphen een extra maatregel op waardoor hij na zijn tbs in de gaten gehouden kan worden.