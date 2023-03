Amper familie, maar wijkgenoten voorkomen eenzame uitvaart voor de altijd vrolijke Leo Kist (83) uit Arnhem

Met Video Introdans speelt Bach drie keer live en een keer filmisch in dans gegoten; ‘Laat je niet onberoerd’

Het imposante oeuvre van een van ’s werelds grootste componisten, Johan Sebastiaan Bach, vormt de basis voor de allernieuwste productie van Introdans: ‘BACH’. De première is vrijdag 3 maart in Nijmegen, daarna volgen voorstellingen in de rest van Nederland, Duitsland en Servië.