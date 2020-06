Andy van der Meijde grapt na terugkeer Robben: ‘Vanaf het nieuwe seizoen weer speler van Ajax’

Rhedense ‘fietstafel’ verzamelt ideeën om het fietsen te bevorderen

16:04 DIEREN - Her en der in de gemeente Rheden duikte de komende tijd de ‘fietstafel’ op: een robuuste stafel van eikenhout uit de bossen van het Hof te Dieren, gemonteerd bovenop het frame van een oude Gazellefiets. Bedoeling is dat in de ideeënbus op de tafel ideeën worden gedeponeerd die het fietsen ten goede komen.