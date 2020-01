Anneke (55) uit Nijverdal overleed na operatie in ziekenhuis Arnhem: ‘Het voelt als kille moord’

Anneke Kamp leeft niet meer omdat ze het slachtoffer is geworden van een foute diagnose en hooghartigheid binnen ziekenhuis Rijnstate in Arnhem: dat is de stellige overtuiging van haar echtgenoot Bert Kamp (60) uit Nijverdal en dochters Gemma Formsma-Kamp (35) uit Bathmen en Annelies Kamp (30) uit Vriezenveen. En niet alleen die van hen, zeggen ze.



„Het hoofd van de chirurgische afdeling van het ziekenhuis heeft na haar overlijden letterlijk tegen ons gezegd: we hebben het verkloot”, zegt Gemma. „Maar MediRisk, de verzekeraar van het ziekenhuis, is er niet van overtuigd dat de arts van mijn vrouw nalatig is geweest en erkent geen aansprakelijkheid”, zegt Bert. En dat doet de nabestaanden pijn.