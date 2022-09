Apaches vliegen laag boven de regio

Heliherrie teistert paradijse­lijk Hazeleger, bewoner dient 165 klachten in: ‘Je weet niet wat je overkomt’

WOLFHEZE - ’t Hazeleger, een gelegaliseerd woonwijkje in het buitengebied van Wolfheze, is een groene oase waar de mensen nog volop kunnen genieten van de rust. Alleen even niet als de helikopters van Defensie laag over komen vliegen. En dat gebeurt nogal eens. ,,Dan trillen de dubbele ramen in de sponningen.’’

6 juni