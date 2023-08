Apeldoornseweg en Sonsbeekweg tegelijk afgesloten; drukke ontsluiting wordt ‘stiller en veiliger’

indebuurt.nl Hotspota­lert! Arnhem heeft een nieuwe rooftopbar met uitzicht op de stad

Een hapje en een drankje doen terwijl je uitkijkt over Arnhem. Dat kan voortaan bij de nieuwe rooftopbar Floor Six. Je geniet er op hoge hoogte van een cocktail, biertje of glas wijn. Waar je moet zijn? Je leest het hier.