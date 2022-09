Drie kunstdisci­pli­nes tegelijk op het podium: ‘Het heeft kunstwer­ken opgeleverd die er anders niet zouden zijn’

DIEREN/ARNHEM - Initiatiefneemster Jacqueline Snel denkt dat het nog nooit, of althans niet vaak, is vertoond: drie kunstdisciplines min of meer tegelijkertijd op één podium. In het kerkje in Laag-Soeren begint Podium 3D zondag aan een kleine tournee door de regio.

