Arnhem Centraal en Partij voor de Dieren boeken winst in Arnhem, Volt en Forum zijn de nieuwkomers

Verkiezingen2022ARNHEM - GroenLinks blijft met 7 zetels de grootste partij in de Gelderse hoofdstad. Arnhem Centraal en de Partij voor de Dieren hebben winst geboekt. Volt en Forum voor Democratie zijn met respectievelijk 2 en 1 zetels de nieuwkomers in de raad. Die raad ondergaat een verdere versplintering in 14 politieke partijen in de komende vier jaar.

Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De Partij voor de Dieren groeit van 2 naar 3 zetels, 1 zetel erbij. VVD, de ChristenUnie, de PVV, de SP en de PvdA leverden allen een zetel in. De liberalen hebben nu 5 zetels en zijn daarmee net zo groot geworden als D66, de partij waarvan de aanhang gelijk is gebleven. De PvdA zakt van 4 naar 3 zetels, de SP van 3 naar 2. Het CDA en Denk hebben zich geconsolideerd op 2 zetels.

Spannende avond voor Arnhem Centraal

Bij het tellen van 75 procent van de stemmen leek Arnhem Centraal een megawinst te boeken als lokale partij, van 3 naar 5 zetels. Na het tellen van 100 procent de stemmen bleek het zetelaantal op 4 te blijven steken. Lea Manders van Arnhem Centraal schrijft de winst mede toe aan het 'Bob Roelofs Effect’, doelend op deze bekende Arnhemmer die thans wethouder is in het college en als lijsttrekker voor het Arnhem Centraal de verkiezingen in ging. Ook zijn mogelijk meer mensen lokaal gaan stemmen als volg van groeiende ergernis over landelijke partijen, zo vermoedt Manders. Roelofs kon overigens niet aanwezig zijn bij de uitslagenavond, hij zat noodgedwongen met corona thuis.

Lea Manders van Arnhem Centraal bespreekt de spannend positieve uitslagen voor de partij met lijsttrekker Bob Roelofs die noodgedwongen thuis zit. Roelofs volgt het via Facetime.

Breed front van klimaatpartijen

Bij GroenLinks, de Partij voor Dieren, D66 en Volt zijn ze ervan overtuigd dat de aanpak van het klimaat en de transitie naar een duurzame samenleving in Arnhem nu een flinke impuls kan krijgen, zo blijkt uit de eerste reacties. ,,De boodschap van deze uitslag is dat het duurzamer moet en groener", concludeert Leo de Groot van de Partij voor de Dieren.



Cathelijne Bouwkamp van GroenLinks denkt dat oorlog in de Oekraïne en de afhankelijkheid van Russisch gas mensen meer dan ooit doet beseffen dat het roer om moet. ,,Wij zijn al langer bezig met de vraag of we van het gas af kunnen.” Ze wijst ook op het belang van de strijd tegen armoede en de gelijke verdeling van rijkdommen. ,,Ik hoop dat deze uitslag betekent dat Arnhemmers de komende vier jaar het vertrouwen gunnen om door te gaan om de samenleving socialer, eerlijker en rechtvaardiger te maken. Er komt de komende jaren echt heel veel op ons af.”

Volt schrikt van armoede in Arnhem

Lijsttrekker van Volt Niels Scholten ziet armoede en kansenongelijkheid ook als een schokkend groot probleem in Arnhem. ,,Ik heb op het stembureau in Immerloo in Arnhem-Zuid gezeten. Daar zie die armoede in schrijnend contrast met de betere wijken van Arnhem Noord. We moeten naar een betere spreiding van welvaart toe in Arnhem. Veel mensen beseffen niet hoe groot die kloof is, dat vraagt om bewustwording.”



Tijdens de uitslagenavond leefde iedereen met nieuwkomer Volt mee. ,,Ik heb het gevoel gekregen dat we met open armen in de gemeenteraad worden ontvangen", stelt Scholten. Hij ziet voor zijn partij een rol mogelijke rol weggelegd om de sfeer te verbeteren in een Arnhemse raad waar partijen in het verleden onnodig vaak met elkaar overhoop lagen, met veel oud zeer tot gevolg. Dat laatste leidde ertoe dat D66 het vertrouwen verloor als coalitiepartner. Scholten heeft het allemaal gevolgd. ,,Mogelijk kunnen we een rol spelen als lijm en als Haarlemmer Olie", doelend op een ouderwets huismiddel tegen alle kwalen.

De raadzaal van Arnhem tijdens het recente debat van de Gelderlander

Negatief effect van Affaire Gündogan

Boven alles is Scholten ‘blij, opgelucht, enthousiast en dankbaar’ over de uitslag voor Volt. Hij denkt dat de rel rond Tweede Kamerlid Nilufer Gündogan wel een negatief effect heeft gehad op de uitslag. ,,Zonder dat hadden we in Arnhem denk ik 3 zetels behaald.”



Mattijs Loor van D66 is blij dat zijn partij hetzelfde aantal zetels heeft gehouden. Hij wijst er wel op dat in het spel rond de verdeling van de stemmen en het fenomeen restzetels nog wel iets kan veranderen. ,,De ervaring in Arnhem leert dat het dan zomaar nog kan veranderen. Dat zal later blijken, bij de bekendmaking van de definitieve uitslag.”

Oplopende spanningen bij de tussenuitslagen. Rechts van het midden het team van het CDA in beeld.