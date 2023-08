Arnhem Centraal vraagt opheldering over voortbestaan ‘sfeerkeepers’ Korenmarkt

met video ANWB-man Werner is steun en toeverlaat van gestrande vakantie­gan­gers aan Gardameer: ‘Ze zijn in paniek’

Normaal zit Werner Milder op het ANWB-kantoor in Apeldoorn, maar nu is het Gardameer zijn tijdelijke werkplek. De Huissenaar is de steun en toeverlaat voor gestrande vakantiegangers in Noord-Italië. Hun auto’s zijn zo beschadigd door het noodweer, dat ze niet terug kunnen rijden. ,,Je herkent de auto’s bijna niet meer. Alsof er met een hamer en koevoet op geslagen is.”