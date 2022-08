Arnhem dankt het terras bij de boerderij in Sonsbeek aan het ‘melkhuis’ van Mietje met de knipmuts

Voor de Zonnebloem is Arnhem onbereik­baar door laag water: ‘Dan lopen we vast’

Het cruiseschip MPS de Zonnebloem kan thuishaven Arnhem niet meer bereiken door de lage waterstand in de Rijn. ,,Ons 115,8 meter lange schip heeft een diepgang van 1,80 meter en de waterstand in Arnhem is slechts 1,70 meter. Dan lopen we vast of we lopen het risico op veel schade aan ons schip", zegt kapitein Jolle Wietse Visser.

12 augustus