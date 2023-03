Arnhem doet ‘uiterste best’ voor nieuwe plekken voor daklozen, zegt wethouder na kritiek op opvang in hotel

Dit hotel in centrum van Arnhem zit vol dakloze gezinnen in plaats van toeristen

ARNHEM - Old Dutch aan het Stationsplein in Arnhem is sinds een jaar een maatschappelijke opvang in plaats van een hotel. In de 21 kamers laat de gemeente Arnhem mensen verblijven die geen woonruimte hebben, voornamelijk gezinnen tussen wal en schip. Kosten: 150.000 euro per jaar.