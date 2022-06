Arnhem geeft geen extra geld aan Park Open: voor toegang moet je ‘gewoon’ kaartje blijven kopen

Keti Koti is in opkomst, maar stuit ook op onbegrip: ‘Veel mensen vinden het niet nodig’

ARNHEM/ RHEDEN - De viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij in 1863 is in opkomst in deze regio. Na Arnhem besteedt ook Rheden dit jaar aandacht aan Keti Koti. ,,Ik had het liever eerder gezien, maar ben blij dat we redelijk vooraan lopen, na de grote steden”, zegt Tim Endeveld van GroenLinks in Rheden.

28 juni