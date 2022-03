Arnhem gekozen als bijvriendelijkste gemeente 2022: ‘Groene stad behouden en bedreigde bijen helpen’

Kringloop­win­kel RataPlan slaat vleugels uit naar Gelderland; 31e vestiging komt in Arnhem

ARNHEM - Het regionale kringloopbedrijf 2Switch krijgt concurrentie in Arnhem. Keten RataPlan, tot nu toe uitsluitend gevestigd in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland, strijkt neer in de Gelderse hoofdstad. Aan de Dr. C. Lelyweg betrekt RataPlan het voormalige pand van Light Depot.

5 maart