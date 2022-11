Arnhem in overtreding met wachttijd voor aanvraag energietoeslag; nog 1000 mensen niet bereikt

Rheden kan zorgen om dorpshuis Laag-Soe­ren niet wegnemen, maar: ‘Er gaat niet ontruimd worden’

LAAG-SOEREN - Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. Het dorpshuis staat te koop. Wie de nieuwe eigenaar wordt, blijft vooralsnog de vraag.

9 november