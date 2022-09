Arnhem is een verademing, vindt Lara: ‘Je kunt hier over straat zonder angst voor verkrachting’

Nog even zonnen langs de Rijn, nu het nog kan

ARNHEM - Ontspannen liggen in het zand langs de Rijn bij Arnhem in je bikini of zwembroek. Met een zak chips en een verfrissend drankje erbij, zoals een groepje middelbare scholieren maandagmiddag op zijn laatste dag van de vakantie deed. Geniet nog even buiten, want deze dinsdag lijkt voorlopig de laatste dag te worden waarop het echt volle bak zomer is.

