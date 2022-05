Arnhem krijgt een kinderburgemeester, tot onvrede van de PVV: ‘Misschien volwassenen eens bij politiek betrekken’

met video Monster Jam keert na zeven jaar stilte voor twee shows terug naar GelreDome

ARNHEM - Monster Jam keert terug naar GelreDome. Het Amerikaanse evenement rond torenhoge monstertrucks streek voor het laatst in 2014 neer in Arnhem, maar in het weekend van 3 en 4 december is de stuntshow opnieuw in GelreDome te zien.

10:55