Arnhem krijgt een nieuw koffietentje met all-day breakfast, specialty coffee en smoothies

MET VIDEO Het Grote Kinder­feest in Park Immerloo is een schot in de roos: ‘Dit moet net zo’n feest worden als Sinter­klaas’

ARNHEM - Overal lange rijen tijdens Het Grote Kinderfeest in Park Immerloo in Arnhem-Zuid. Op zaterdag wachtten vele honderden kinderen telkens netjes op hun beurt om gratis een suikerspin of een zak patat te scoren dan wel om een ritje te maken in de botsauto's, het reuzenrad of de draaimolen.

16 juli