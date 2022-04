Arnhem krijgt festival voor jongvolwassenen met diabetes type 1: anderen met die ziekte leren kennen

ARNHEM - Voormalig topvolleyballer Bas van de Goor houdt met zijn stichting op 11 en 12 juni het ONE Festival op Nationaal Sportcentrum Papendal Arnhem. Het is een feest speciaal voor jongvolwassenen met diabetes type 1.

Tijdens het evenement is er aandacht voor het leven met diabetes. Mensen met deze ziekte ontmoeten elkaar. Er zijn sessies en workshops over het thema. Maar bovenal is het volgens de Bas van de Goor Foundation een festival dat gaat over muziek en bewegen los van diabetes. Er zijn sportieve activiteiten. ’s Avonds wordt er gedanst op het nabijgelegen Zomervreugde Festival dat gelijktijdig op Papendal wordt gehouden.



Quote Als je diabetes hebt, ben je eigenlijk de hele dag bezig om je glucose­waar­de te organise­ren. Voor sommigen voelt dat als een tweede baan ernaast Bas van de Goor, Voormalig topvolleyballer

Zelf kreeg Van de Goor op 32-jarige leeftijd de diagnose diabetes type 1. Dat is het type waarbij het lichaam geen insuline meer aanmaakt. Patiënten moeten dit hormoon daarom zelf toedienen. Insuline is nodig om suikers die je binnenkrijgt, goed om te zetten in energie.

,,Als je diabetes hebt, ben je eigenlijk de hele dag bezig om je glucosewaarde te organiseren zodat het je niet belemmerd in je doen en laten. Voor sommigen voelt dat als een tweede baan ernaast. Je moet een balans vinden tussen een leuk leven leiden en aandacht hebben voor je diabetes”, vertelt Van de Goor.



Hij geeft aan aan dat er wel bijeenkomsten zijn waar mensen met diabetes samenkomen, maar die zijn vaak in het ziekenhuis. Dat is toch anders dan de relaxte omgeving van een festival. ,,Bij zo’n setting in het ziekenhuis of bij de dokter, zit er een grote medische deken over het evenement. Hier gaan we er een ‘leuk-leven-deken’ overheen leggen.”



Jongvolwassenen

Alleen mensen boven de achttien jaar met diabetes type 1 kunnen een kaartje kopen. Zij mogen dan wel iemand zonder suikerziekte meenemen. Het programma richt zich met name op jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Voor het festival zijn 150 kaarten beschikbaar.

Diabetes is een belangrijk thema die dagen, maar verder zullen er volgens de organisatoren nauwelijks verschillen zijn met een regulier festival. Ook hier zal bijvoorbeeld typisch festivalvoedsel zoals vette hamburgers gewoon te krijgen zijn. Dat wordt afgewisseld met gezond eten. Er is wel wat extra glucose aanwezig voor het geval dat nodig is.

Connectie

Jasper Iking, evenementenorganisator bij de stichting, is blij dat hij het feest mag organiseren. Hij kreeg de diagnose op zijn twintigste. ,,Ik had het concept van een festival in die tijd ook heel interessant gevonden. Om op die manier veel meer mensen met diabetes te leren kennen. Na de diagnose merkte ik hoe waardevol het was om mensen met diabetes type 1 te kennen of te zien. Dat leidt direct tot een bepaalde connectie.”