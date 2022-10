Arnhem krijgt minder handhavers dan Marcouch wil, toch is burgemeester ‘niet teleurgesteld’

Hoogste punt van de lang gekoester­de nieuwe brandweer­ka­zer­ne in Wolfheze is bereikt

Het hoogste punt van de nieuwe brandweerkazerne in Wolfheze is bereikt. Het kubusachtige stalen karkas staat er. Postcommandant Herrie Kelderman hoopt in het voorjaar de nieuwe brandweerkazerne aan de Parallelweg in gebruik te kunnen nemen.

13 oktober