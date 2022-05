Arnhem krijgt tóch een wethouder van de Partij voor de Dieren. En die heet niet Marianne Thieme

Meer jongeren geronseld voor criminele activitei­ten; vooral drugshan­del, witwassen en prostitu­tie

ARNHEM - Bijna een op de acht jongeren is afgelopen twee jaar wel eens geronseld om een strafbare klus te doen. Dat is fors meer dan in 2019, toen dit aantal nog lag op een op de zeventien. Van de groep geronselde jongeren heeft 10 procent de klus ook gedaan. Bijna 15 procent wil niet zeggen of hij of zij dat heeft gedaan.

7:10