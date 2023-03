Arnhem krijgt vegan sushibar: 'Geen vis nodig om lekkere sushi te maken'

indebuurt.nlZalm en tonijn van tapioca en garnalen van aardappel, say what?! Volgens David Leijgraaff, eigenaar van Vegan Sushi Bar, heb je ‘geen dierlijke producten nodig om overheerlijke sushi te maken’. Hij heeft twee vestigingen van zijn plantaardige sushirestaurant in Amsterdam en opent er binnenkort een in Arnhem.

Het idee voor een vegan sushibar ontstond toen Davids zusje allergisch bleek voor vis. ”Sushi is haar lievelingsgerecht, maar door haar allergie kon ze het niet meer eten.” Bij een plantaardig sushirestaurant in Los Angeles deed David inspiratie op voor zijn eigen horecazaak. ”Ik zag dat je geen vis nodig hebt om lekkere sushi te maken. Bovendien draagt veganistisch eten bij aan een betere toekomst.”

Sushi met zwarte rijst

En zo werd Vegan Sushi Bar geboren, met op de kaart onder meer de crunchy Californiarol en een Caribbean plantainrol met bakbanaan. ”We maken alle sushirollen met zwarte rijst.” Daar zitten meer voedingsstoffen in dan in witte rijst. ”De zwarte variant is gezonder en heel lekker”, aldus David. Zijn eigen favoriet is de Nikkei cevicherol. ”Die doet me denken aan de tijd dat ik in Spanje woonde. Daar at ik altijd ceviche, dat is een schotel met rauwe vis. Deze rol doet me daaraan denken en geeft me een vakantiegevoel.”

Volledig scherm Sushirol van de vegan sushibar © Isabell Jansen

Vegan Sushi Bar in Arnhem

David en zijn compagnons hebben twee vestigingen van Vegan Sushi Bar in Amsterdam en openen er in april 2023 een in Arnhem. ”Ondanks dat ik lang in Amsterdam woonde en veel reisde, voelt Arnhem als mijn hometown omdat ik er als baby naartoe verhuisde. We willen nu graag bijdragen aan de veganistische gemeenschap in de stad.”

‘Een hippe zaak’

De ondernemers zeggen dat ze ‘druk aan het verbouwen’ zijn en verwachten begin april open te gaan. ”Het restaurant komt aan de Rijnkade 51. Ik wil nog niet alles verklappen over het interieur, maar het wordt een hippe zaak. Mensen kunnen hier terecht voor plantaardige sushi, maar ook voor een cocktail of een avondje op ons terras.” De exacte openingsdatum van Vegan Sushi Bar Arnhem is op dit moment nog niet bekend.

