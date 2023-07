Deyan is met paarden en fiets onderweg naar Bulgarije: 'Mijn paarden wijzen de weg'

Recy­clekonin­gin Brigitte is wars van de wegwerp­maat­schap­pij: ‘In de winkel iets nieuws kopen, daar vind ik geen hol aan’

Haar trapleuning is niet ‘gewoon’ een stang, maar een kronkelende tak. De houten vloerplanken zijn oude wagonplanken en de kapotte wc-pot? Die krijgt misschien wel een nieuw leven als plantenbak in de tuin. De woning van Brigitte is een verzameling van afgedankte spullen: waar de één slechts rommel ziet, ziet de Arnhemse eindeloze potentie. ,,Als ik langs een container liep, moet ik me inhouden: ‘Nee Brigitte, niet doen.’’