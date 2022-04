Arnhem opent school voor Oekraïense kinderen: ‘Onderwijs kan geen minuut te lang wachten’

VIDEOARNHEM - In een tijdsbestek van nog geen drie weken is in Arnhem-Zuid een heuse school uit de grond gestampt voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Maandagmorgen waren de eerste lessen in de zogenoemde pop-upschool, een van de eerste in Nederland.