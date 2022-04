Arnhem pakt na adempauze de draad weer op: Koningsdag 2022 gaat beginnen

In het uitgaanscentrum zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente al aanwezig en daar ligt kort voor 12.00 uur de aandacht vooral bij fietsers en scooterrijders. Rijden in het centrum is niet toegestaan en er staan op verschillende plaatsen rondom het centrum waarschuwingsborden.

Kleine oogjes bij verschillende horecabedrijven op woensdagochtend. Het werd laat op Koningsnacht en rond de klok van 09.30 is het weer naar buiten brengen van drank, meubilair en andere benodigdheden in volle gang. Ook de elektronica wordt na een kort nachtje binnen weer aangesloten, want om 12.00 uur begint het programma van de Koningsdag. ,,Vannacht was het erg geslaagd en ook vandaag hebben we er weer zin in", zegt een medewerker van Stan & Co op het Willemsplein.