Arnhem pakt na adempauze de draad weer op: Koningsdag 2022 knalt door met de Snollebollekes en Nicky Romero

MET PLATTEGROND PODIA De dj is koning op het Oranje­feest in Arnhem; van Kris Kross Amsterdam tot Nicky Romero

ARNHEM - De koning is geen dj, maar de dj is wel koning. Zeker op het Oranjefeest dat dinsdag en woensdag losbarst in Arnhem. De trend van de laatste jaren, dat livemuziek op Koningsnacht en -dag wordt verdrongen door artiesten met een bandopname en dj’s, vooral heel veel dj’s, zet na corona onverminderd door.

25 april