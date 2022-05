Arnhem Running Tribe rent rondjes om de kerk bij doorkomst Roparun

Ongedwon­gen sfeer is hét geheim van Hoogte80 Festival op de bult bij de Geitenkamp

ARNHEM - De sfeer is ongedwongen en ontspannen. Na twee jaar is het culturele Hoogte80 Festival terug op de bult in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Iedereen neemt zelf een kleedje mee.

27 mei