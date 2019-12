Arnhem scheldt schulden van inwoners in één klap kwijt

Tenilson wil via ESA naar het betaald voetbal, en dan het liefst naar Barcelona

18:00 ARNHEM - Er was al een Twente-editie, en een Cambuur-editie. Vandaag verschijnt de Vitesse-versie van het boek ‘De Jongen die voetballer wilde worden’. Het doel ervan is kinderen aan het lezen te krijgen. Het speciaal-gedrukte boek zal worden uitgedeeld aan alle scholen van De Onderwijsspecialisten in de regio Arnhem.