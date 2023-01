Arnhem sleept eigenaar van miljoenenvilla voor de rechter: ‘subliem uitzicht’ kwam onrechtmatig tot stand

indebuurt.nl Filmopna­mes in Spijker­straat Arnhem: voor deze serie werd gefilmd

‘Parkeren verboden ivm filmopnames’, dat stond op borden in het Spijkerkwartier in Arnhem. Een oplettende indebuurtlezer spotte de gele borden in de Spijkerstraat bij de wassalon en om de hoek op Het Nieuwe Land. Het parkeerverbod gold op de data 12, 13, 14 en 15 januari 2023. Waar was het voor en welke film werd er opgenomen in de Arnhemse wijk? indebuurt ging op onderzoek uit.

7:00