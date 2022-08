Arnhem spaart kosten noch moeite om bomen te laten overleven: ‘Eigen bunker voor honingboom bij Rozet’

Sinds vorig jaar zijn er meer dan 14.300 nieuwe bomen geplant in Arnhem, waarvan het grootste deel in Schuytgraaf en Presikhaaf. Ook het planten van bomen in versteend gebied kreeg aandacht, zoals bijvoorbeeld in de Steenstraat in het stadshart. Bomen een toekomst geven in een stenige omgeving is uitdagend, aldus Bouwkamp.