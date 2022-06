Arnhem vreest vertraging in woningbouw: schaarste aan materialen en te weinig personeel

Open dag in de nieuwbouw van Ziekenhuis Rijnstate: ‘Zorg is veel meer dan billen afvegen’

ELST - Op de Dag van de Bouw waren omwonenden die de nieuwbouw van Ziekenhuis Rijnstate in Elst wilden bekijken in de meerderheid. Een dag die ook in het teken stond van werkgelegenheid, want zowel in de bouw als in de zorg zijn nieuwe handen zowel welkom als schaars.

