Arnhem weert fietsers uit het bos: zandpaden voor wielrijders verboden terrein om vogels te beschermen

Wandelaars en mountainbi­kers zitten elkaar meestal niet in de weg

NIJMEGEN/BERG EN DAL - Zitten wandelaars, hardlopers en mountainbikers elkaar in de weg in het bosgebied Westermeerwijk? Valt reuze mee, zo zeggen de recreanten in het bos. Onderzoekers vroegen naar hun ervaringen. Meer dan 70 procent heeft geen overlast en is positief over de MTB-route.

9 december