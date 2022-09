Arnhem wil in sneltreinvaart huizen bouwen, maar het spoor zit lelijk in de weg

Wethouder Bouwkamp had emoties op de Schaaps­drift wel verwacht: ‘We zorgen voor veel onzeker­heid’

Arnhem - De Schaapsdrift in Arnhem moet veranderen in een moderne, vernieuwde wijk. In afwachting van een plan mogen bewoners en bedrijven hun eigendom alleen nog aan de gemeente verkopen. In de wijk heerst onbegrip en boosheid. Wethouder Cathelijne Bouwkamp geeft uitleg.

