Arnhem wil meer eigen grond: moeten inwoners met eigen huis zich zorgen maken? ‘We zullen terughoudend zijn’

In de rij voor gratis compost: ‘Composte­ren goedkope manier van afvalver­wer­king’

Inwoners van de gemeente Lingewaard stonden zaterdag 25 maart in de rij voor gratis compost. De gemeente deelt deze uit in Bemmel als dank voor het goed scheiden van afval. Het groente-, tuin- en fruitafval en het groenafval, zoals snoeihout en takken dat in de gemeente is ingezameld is verwerkt tot compost.