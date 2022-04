Arnhem wil niet meer betalen voor leerlingenvervoer om religie: ‘Gaat ten koste van andere kinderen’

Nieuwe muziek in lijdens­tijd op basis van eeuwenoude stukken te horen in Koepelkerk: ‘Een hele eer’

De Arnhemse componist Andries van Rossem schreef nieuwe muziek op basis van eeuwenoude stukken voor in de lijdenstijd, de christelijke aanloop naar Pasen. SMART heet het project. Donderdagavond 7 april is het te horen in de Koepelkerk in Arnhem. ,,Het voelt als een hele eer.”

