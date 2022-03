Arnhem wil Project Comeback zelf vervolg gaan geven

,,Het haakt fantastisch aan bij ons project Arnhem-Oost”, zegt Félice Bracco Gartner van dat project in de wijken Presikhaaf, Geitenkamp, Klarendal, Arnhemse Broek en Malburgen. Dat gaat om een langetermijnproject met de focus op jongeren. Doel is de leefbaarheid in die wijken te verbeteren en jongeren zich goed te laten ontwikkelen tot wie ze kunnen zijn. Maar van dit project is niet direct concreet iets te zien, zegt zij. “Project Comeback is meer tastbaar.”

De gemeente Arnhem wil kijken of in samenwerking met bijvoorbeeld Vitesse Betrokken, Presikhaaf University en Papendal een eigen vervolg mogelijk is. ,,Dat kan met topsporters, maar ook met cultuur, met livemuziek. Het hoeft niet per se op een school. Het kan ook bij Vitesse of in een park”, zegt Bracco Gartner.