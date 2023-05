Arnhem wil voetganger op Centrumring best meer ruimte geven. ‘Maar zonder dat de boel vastloopt’

Ook dit woningbouw­pro­ject in Arnhem loopt uitstel op: kostenstij­gin­gen en inflatie zorgen voor problemen

De aannemer zou dit jaar beginnen, maar de bouw van het Pleynkwartier in Arnhem-Zuid is noodgedwongen uitgesteld tot volgend jaar. Althans: ,,Een start in 2024 wordt als realistisch gezien”, zegt een woordvoerder van Pleyade, initiatiefnemer van het nieuwe woonwijkje.