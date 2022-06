Arnhemmer (40) verdacht van gewelddadige gijzeling; naakt slachtoffer werd geschopt en gestoken

Een 40-jarige Arnhemmer die in het oog sprong wegens het bezit van 15.000 euro, wordt nu behalve van witwassen ook verdacht van handel in drugs en bezit van een wapen, en van een meerdaagse en gewelddadige gijzeling vanuit België naar Hilversum.

Justitie verdenkt hem van witwassen van de 15.000 euro in maart, maar verdenkt de man van veel meer misdrijven na het onderzoeken van diens telefoonverkeer op versleutelde SKY-ECC telefoons. Die versleutelde telefoondienst is in 2019 door de Franse politie gehackt.

Ontkleed, geschopt, geslagen en gestoken

De verdenking luidt nu dat de Arnhemmer samen met anderen in juni 2020 een slachtoffer vanuit België meenam naar een woning aan de Aster Bloemstraat in Hilversum. Het slachtoffer werd daar opgesloten en bewaakt, en moest ontkleed op een stoel zitten. De gegijzelde werd met tape vastgebonden, geslagen en geschopt en met een mes gestoken.

Ook denkt de aanklager dat de Arnhemmer al of niet met anderen tussen december 2019 en maart 2021 een vuurwapen had of overdroeg, en concreet heroïne, cocaïne, amfetamine en MDMA dealde en wiet teelde. Gehackte gesprekken zouden er verder op wijzen dat hij geld regelde voor de inkoop van drugs.

Discussie over ontsleutelde SKY-telefoons

Voor veel rechtbanken voeren advocaten van SKY-ECC-gebruikers en het Openbaar Ministerie nu strijd, over de geldigheid van die afgeluisterde telefoons als bewijs. Advocaten vinden dat te weinig transparant is of die politie-hack netjes volgens de regels van de opsporing is gegaan.

Het uitvechten van deze discussie maakt dat strafzaken lang op zich laten wachten. Veel verdachten worden in afwachting van hun strafzaak vrijgelaten, stipte de advocaat van de 40-jarige Arnhemmer aan. Maar hem liet de rechtbank nog niet vrij.

De zaak gaat verder op 20 juli. Ook dan is de zaak dus nog niet inhoudelijk.