Arnhemmer Sinan redde een hondje uit het Turkse puin en nam de pup mee: ‘Een aandenken aan het rampgebied’

Arnhems hulpkon­vooi arriveert in Turkije: ‘Het is enorm druk op de wegen, het sneeuwt, het is ijskoud’

De eerste van in totaal zeven vrachtwagens vol hulpgoederen, die woensdag uit Arnhem zijn vertrokken, is zaterdagavond gearriveerd in Kayseri, een stad in het midden van Turkije.