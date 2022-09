Arnhemmer veroordeeld voor stalken, mishandelen en bedreigen ex

Onderschei­ding voor Oosterbe­ker Peter Krechting: ‘Zijn deur staat altijd open voor wie hulp nodig heeft’

OOSTERBEEK - Oosterbeker Peter Krechting (73) is benoemd tot Lid in de Orde van oranje Nassau. Burgemeester Agnes Schaap van Renkum verraste hem vrijdagavond bij het scoutingsgebouw Trapperhorst van OPV-Schoonoord in Oosterbeek.

10 september