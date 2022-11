Arnhemmer Yüksel (47) al bijna een jaar dood, maar rechtszaak laat op zich wachten

De zaak wacht nog steeds op het sectierapport. Deze moet licht werpen op hoe het fatale steekletsel kan zijn ontstaan en of dat overeenkomt met wat de verdachte heeft verklaard.



Ter M. zegt dat het slachtoffer in een ruzie - na een avond samen drinken - een mes pakte en hem aanviel. In een worsteling op de stoep zouden de twee zijn gevallen en zou Yüksel per ongeluk dodelijk gewond zijn geraakt.



Ook een rapport van het NFI, over hoe de gebeurtenissen passen bij verschillende hypotheses over de toedracht, is pas eind januari klaar.