De twee Arnhemmers zijn vorig jaar door de rechtbank van Arnhem veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk 2 en 3 jaar. Volgens justitie staat vast dat de twee zich in de zomer van 2015 wilden aansluiten bij een terroristische organisatie in Syrië. Vlak voor de Syrische grens werden zij echter aangehouden door Turkse undercoveragenten.

De verdachten verschenen vandaag in traditionele kledij in de rechtszaal. Alleen El A. wilde een verklaring afleggen. ,,We hadden niet de intentie om in Syrië te blijven, we wilden daar juist iemand ophalen. Die persoon wilde weg uit het strijdgebied, maar had geen geld. We hadden zelfs al een vliegticket naar Düsseldorf voor hem gekocht.’’

Lange tijd wilde El A. niet verklaren wie die persoon was. Inmiddels blijkt het te gaan om Arnhemmer Marouane B., die vorige week tijdens gevechten in Syrië omgekomen zou zijn. B. liet vanuit Syrië regelmatig van zich horen via sociale mediakanalen, hij plaatste zelfs raps op YouTube over de gewapende strijd die hij voerde. Hoewel de streamingdienst de filmpjes binnen de kortste keren had verwijderd, kwam B. landelijk bekend te staan als Jihadrapper.

Als blijkt dat B. daadwerkelijk is overleden, is dat een flinke streep door de rekening voor de advocaat van El A. Zij wil B. als getuige aanvoeren, zo liet zij in de rechtbank weten: ,,B. kan de verklaring van mijn cliënt bevestigen.’’

Sluiproute

De advocaat-generaal, aanklager in hoger beroep, gelooft niets van het verhaal van de Arnhemmer. ,,De verdachten hangen een jihadistisch gedachtegoed aan en alles wijst erop dat ze plannen hadden om deel te nemen aan de strijd in Syrië. Zo hadden ze al contact gelegd met mensen in het strijdgebied en maakten ze gebruik van een sluiproute, om zo het doel van hun reis te verhullen.’’