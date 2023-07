Arnhems Gillis-park en Marcouch tegenover elkaar in rechtbank: zijn snackbar en restaurant terecht dicht?

Wandelaar (80) mishandeld door automobi­list omdat hij tikje op fout geparkeer­de auto gaf

Op de Houtstraat in Duiven is afgelopen zaterdag een 80-jarige man mishandeld door een automobilist. Het slachtoffer is dusdanig gewond geraakt, dat hij nu zes weken met een mitella moet lopen. En dat terwijl het slachtoffer alleen met zijn hand een licht tikje op de auto gaf.