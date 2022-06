Oosterbeker Thomas Verheij, die al jarenlang in Arnhem aan weg timmert met het aanbieden van sport in combinatie met leefstijlbegeleiding via X-Fittt, spreekt van een doorbraak. X-Fittt is ontwikkeld door professionals in samenwerking met mensen met overgewicht of ervaring met overgewicht. Met steun van het Kenniscentrum Sport en Bewegen, zorgverzekeraar Menzis en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Het programma duurt twee jaar en begint met een gesprek met een leefstijlcoach op de sportschool om persoonlijke doelen op te stellen. ,,Het programma kan zowel individueel als in groepsvorm gevolgd worden”, stelt Verheij. ,,We maken gebruik van alle mogelijkheden binnen een fitnesscentrum. De deelnemers houden de eerste twaalf weken hun voeding bij en krijgen hierop dagelijks feedback. Na deze intensieve fase blijven ze bewegen via een sport naar keuze en houden zij contact met de leefstijlcoach.”

Voorkomen van terugvallen in het oude patroon

Deze intensieve aanpak werkt, benadrukt Verheij. ,,Dat blijkt uit de resultaten. Van al onze deelnemers is 92 procent na twee jaar nog actief. Dat is voor onze branche enorm veel. Slechts tien tot vijftien procent van de mensen die naar een sportschool komen, is al fit en vanuit zichzelf gemotiveerd. De rest komt voor afvallen of om aan de gezondheid te werken, maar stopt er na verloop van tijd weer mee. Met X-Fittt doorbreken we dat patroon.”

Het programma X-Fittt kreeg in 2021 erkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM. Verheij: ,,De afgelopen tijd stond in het teken van het afronden van het papierwerk. Er is acht jaar wetenschappelijk onderzoek aan vooraf gegaan. We voldoen aan alle eisen, de beoordeling is inmiddels positief. We wachten nu op het moment dat de procedure helemaal doorlopen is en het vinkje wordt gezet in de systemen van de verschillende zorgverzekeraars.” Verheij rekent erop dat de zaak rond is voor 2023.

Volledig scherm Lesrooster bij Formupgrade, met 'Terugvalpreventie' om te voorkomen dat na afvallen oude patronen weer terrein winnen. © Facebook Formupgrade

Kansen voor groei in de toekomst

Hij ziet in het succes grote kansen voor zijn bedrijf om fors te groeien. ,,We zijn de eerste commerciële partij uit de fitnessbranche die straks een programma mag aanbieden dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Daar komen minstens 6,4 miljoen Nederlanders voor in aanmerking. We willen minimaal vijf procent van die groep bereiken.” Dat bereik wordt per 1 juli uitgebreid met de overname van Lifestyle Healthcenter Gennep. ,,Later willen we verder uitbreiden in Nederland, met twintig tot vijfentwintig sportscholen binnen vijf jaar.”

De afgelopen jaren kreeg Verheij al veel steun vanuit Arnhem en vanuit de landelijke politiek voor zijn programma en werkwijze. Hij wijst op de noodzaak om de groei van de zorgkosten in Nederland in de hand te houden, waarbij preventie een cruciale rol speelt. ,,Ik heb met mensen van Wageningen Universiteit een en ander doorgerekend. Als we het gewicht van de gemiddelde Nederlander de komende jaren met bewegen en een gezonder eet- en leefpatroon met enkele kilo’s kunnen verminderen, besparen we een miljard euro per jaar aan zorgkosten. Essentieel is wel dat mensen blijven bewegen, ook na het programma. Ik denk dat we die kans aanzienlijk vergroten door samenwerking aan te gaan met andere sportscholen of door deze zelf over te nemen.”

Volledig scherm Een 'weetje' op Facebook van Formupgrade in Arnhem: tips over het suikergehalte van drie varianten van Colo © Formupgrade