Arnhems meisje Andrea voelt zich bevoorrecht met Griekenland als ‘tweede thuis’

,,Mijn achternaam roept vragen op. Ik heb een Nederlandse moeder en een Griekse vader. Ze hebben elkaar in 1976 ontmoet op Kreta. Mijn Drentse moeder en mijn vader, die in Thessaloniki woonde, waren er op zomervakantie. Ze werden verliefd.



Na die zomer kwam mijn vader naar Nederland. Zijn verblijf van drie maanden mocht een keer worden verlengd. Daarna moesten ze, zeven maanden na hun eerste ontmoeting, trouwen. Ze kozen voor Nederland en Arnhem, omdat mijn moeder werk had in het Elisabeths Gasthuis en mijn vader na drie jaar dienstplicht even klaar was met Griekenland.



Mijn vader leerde Nederlands en mijn moeder Grieks, zodat ze met haar schoonfamilie kon communiceren. Haar schoonmoeder was in het begin bezorgd of haar zoon wel in goede handen terechtkwam. Ze leerde mijn moeder Grieks koken. Inmiddels zijn mijn moeder en Griekse oma twee handen op een buik. Oma is 97, leeft zelfstandig en zonder hulpmiddelen. Ze zwemt nog geregeld in zee. Haar geheim? Zon en olijfolie.