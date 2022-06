Arnhems muziektheater komt met voorstelling over Helene Müller naar Nationaal Park de Hoge Veluwe: ‘Haar leven was soms net een soap’

Het publiek wordt meegenomen in het persoonlijke leven van Kröller-Müller. ,,Voor Helene was niets belangrijker dan haar werk”, vertelt regisseur Lise Lott Kok. ,,Haar gezin kwam op de tweede plaats. Dat was uitzonderlijk in die tijd. Vrouwen moesten het huishouden doen en voor de kinderen zorgen. Helene koos een andere weg, maar dat kwam haar duur te staan.”



De voorstelling bestaat uit drie scènes. ,,De eerste scène portretteert de begrafenis van Helene. Daarna loopt het publiek mee het bos in voor een monoloog. Het bijzondere is dat alles zich afspeelt rondom het Jachthuis. Dat werd in 1920 ontworpen in opdracht van Helene haar echtgenoot Anton Kröller. Het bleef vijftien jaar lang in hun bezit. Daarna schonken ze het aan de Staat der Nederlanden.”