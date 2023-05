Update | met video Gewonde door mogelijk steekinci­dent bij school in Arnhemse wijk Presikhaaf

Bij een mogelijk steekincident bij het Briant College aan de Bethaniënstraat in Arnhem is maandagmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.