Arnhems sportcentrum decor voor pickleball: de populairste sport waar nooit iemand van heeft gehoord

MET VIDEO Automobi­list (37) moet rijbewijs inleveren na platrijden hek in Oosterbeek

OOSTERBEEK - Een 37-jarige automobilist heeft even na middernacht een hek uit de grond gereden op de Utrechtseweg in Oosterbeek. De bestuurder is na de botsing doorgereden en uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis.

29 april